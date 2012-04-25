Ирина Шейк подражает Кейт Миддлтон

Тур Ирины Шейк с рекламным каталогом The Perfect Bra по городам и весям продолжается: из солнечной Москвы, где ее встречали толпы поклонников, модель переместилась в Лондон. В столице Великобритании подруга Криштиану Роналду появилась в платье "королевского" синего цвета. Подобный наряд недавно видели на герцогине Кэтрин. На ногах Ирины были классические лодочкаи от Christian Louboutin. Девушка поделилась с посетителями бутика Intimissimi секретом своей привлекательности: Самое главное - это уверенность в себе. Мне нравится носить комфортные вещи, которые я ощущаю как вторую кожу. Я абсолютно убеждена, что любая - совершенно любая - женщина может быть красивой и сексуальной. Не верю в то, что существуют какие-то стандарты красоты. Но правильное белье - безусловно, залог успеха.