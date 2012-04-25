Джессика Симпсон хочет рожать в леопардовом пеньюаре

Джессика Симпсон продолжает интриговать по поводу своей беременности. В прошлом месяце западные таблоиды тиражировали новость, что сексапильная блондинка и её жених Эрик Джонсон, наконец, стали родителями (и многие, надо сказать, тогда вздохнули с облегчением!). Насладившись вниманием прессы и публики, Симпсон все же опровергла "утку" в своём Твиттере: Я всё еще беременна!! Не верьте тому, что вы читаете, леди и джентльмены! Теперь у будущей мамочки новая забота. Джессика в любых ситуациях привыкла выглядеть сногсшибательно, вот и для рождения ребенка она придумала особый наряд: Мне приснилось, что в больнице я одета в леопардовый пеньюар. Невероятно! Теперь я просто обязана найти что-то подобное! Джессика и Эрик с нетерпением ждут появления первенца. На это у 31-летней Симпсон есть еще одна веская причина: она очень соскучилась по своим привычным туфлям на высоком каблуке: Я не могу дождаться дня, когда снова смогу щеголять на шпильках! Мои ножки истосковались по ним!