Театральный бинокль Линкольна продают за $700 тыс

На аукцион выставлен бинокль, с которым Авраам Линкольн смотрел спектакль в Театре Форда в Вашингтоне 14 апреля 1865 года, когда к нему в ложу проник актер Джон Уилкс Бут и выстрелил ему в голову. Покушение на Линкольна произошло через пять дней после окончания Гражданской войны во время показа спектакля "Мой американский кузен". Утром следующего дня президент США умер, не приходя в сознание. Убийца Линкольна - Джон Уилкс Бут - был сторонником южан. Бинокль выставлен на продажу аукционным домом Nate Sanders Auctions. В сообщении аукционного дома говорится, что черно-золотой бинокль 14 апреля 1865 года был подобран на улице капитаном армии Джеймсом Маккамли (James McCamly), который помогал перенести раненного Линкольна из театра в находившийся поблизости дом. В семье Маккамли бинокль передавался по наследству, его обладателями были три поколения семьи. В 1979 году бинокль был куплен наследником основателя журнала Forbes Малькольмом Форбсом.