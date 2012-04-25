Дочь Снежаны Егоровой едет в Голливуд

В конце 2010 года Саша Егорова, дочь актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, стала финалисткой шоу "Украина слезам не верит", заняв второе место по итогам зрительского голосования. Тем самым девочка получила возможность пройти учебный курс Института театра и кино Ли Страсберга. Среди выпускников одной из самых известных актерских школ мира - Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Пол Ньюман, а также Аль Пачино, Джейн Фонда, Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Микки Рурк, Анджелина Джоли и другие всемирно известные актеры. Весной 2011 года, во время первого собеседования, стало ясно, что Сашиных знаний английского языка явно не достаточно. - Учу язык с четвертого класса. Но серьезно заниматься я начала только после шоу, - рассказывает Саша. - До этого я постоянно говорила: "Хочу стать голливудской актрисой!", но не осознавала, сколько для этого нужно учиться. Куратор голливудской школы пошла Саше навстречу, дав время подучить язык. На протяжении года Александра, помимо школьных занятий, три раза в неделю занималась с репетитором, читала книжки, смотрела фильмы на английском языке. Саша вспоминает, что за четыре часа до финального собеседования с куратором лос-анджелесской школы, начала очень переживать. - Мама привела меня в чувство: "Саша, ты что, сума сошла?! Все у тебя получится!". Когда мы созвонились с куратором, мой английский рекой полился, - улыбаясь, делилась впечатлениями Саша. – Мама оказалась права! - В какой-то момент мы разъединились. Я написала: "Как думаете, я прошла?". Спустя мучительно долгие несколько минут мне ответили: "Да, конечно! Ты - прекрасна! Мы с удовольствием ждем тебя в школе Ли Страсберга!". Саша признается, что прочитав сообщение в окошке Skype, еще долго не могла поверить в эти слова. А после пищала и визжала от счастья, ведь исполнилась ее мечта – она едет учиться в Голливуд.