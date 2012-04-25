Жизель Бундхен надела белье собственного производства

На волне успеха первой коллекции соблазнительного женского белья, Жизель Бундхен выпускает уже вторую линию Brazilian Intimates For Hope. Первые образцы коллаборации уже появились в бразильских магазинах. Несмотря на то, что Жизель всегда прекрасно выглядит и шикарно преподносит любой предмет гардероба, в постерах своей коллекции она выглядит особенно соблазнительно и чувственно. Даже сквозь черно-белые снимки супермодель передает атмосферу Brazilian Intimates: женственность, притягательность, страсть. Сама Бундхен так рассказывает о процессе создания своего нового детища: Когда я создаю новую коллекцию, то представляю какие-то сексуальные элементы, но с большой долей классики. Я выбираю различные варианты, которые могу использовать в повседневной жизни и в особых случаях. Женское белье может многое рассказать о вас и ваших намерениях. ПО ТЕМЕ: Жизель Бундхен, Хайди Клум и Кейт Мосс - самые богатые топ-модели года VIP-персоны и спорт: подготовка к пляжному сезону Украинские модели с мировой славой Супермодель не только участвовала в разработке дизайна новой коллекции (которая, к слову, обещает быть не менее успешной, чем первая). Жизель также примерила на свое роскошное тело каждый комплект нижнего белья и осталась довольна качеством, фактурой, материалами. Новая коллекция представлена тремя направлениями: Diva (романтика шелка и кружев), Wish (тонкие ткани, пробуждающие потаённые желания) и Rococo (самая женственная и чувственная линия): Это особенная коллекция. Мы зрело подошли к творческому процессу, но также хорошо поработали с цветом и деталями, что существенно меняет дело. Надеюсь, женщинам коллекция понравится! Жизель Бундхен, увлеченная новым творческим процессом, не забывает и о своих благотворительных проектах. Так первые постеры новой коллекции она выложила на собственном сайте в День Земли, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии.