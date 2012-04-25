Тело Хайди Клум расписали неоновыми красками

Обнаженная и яркая, переливающаяся всеми цветами радуги Хайди Клум появилась в новой рекламе косметического бренда Astor, лицом которого она является. Покрыть безупречное тело модели в неоновые цвета придумала визажист Джоанн Гейр. Рекламная кампания запущена в рамках празднования 60-летия марки. О затяжном процессе бодиарта Хайди чуть позже рассказала в своем блоге: Это, похоже, был уже 13-й раз, когда она меня разрисовывала. Здесь важно уметь быть терпеливым! Я без проблем могу сидеть спокойно в одной позе продолжительное время, ведь это настоящее искусство, и я горжусь, что являюсь его частью. По словам ведущей популярного шоу "Проект Подиум", Джоан кропотливо наносила рисунок более 12 часов. От результата нательной живописи Хайди пришла в восторг.