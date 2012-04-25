Оззи Осборн стал дедушкой

Джек Осборн - сын музыканта Оззи Осборна, прославившийся благодаря их семейному реалити-шоу, впервые стал отцом. О скором пополнении в семействе Джек и его невеста Лиза Стелла объявили в октябре, спустя две недели после сообщения о помолвке. А о рождении девочки, которой дали имя Перл, сегодня эксклюзивно сообщила в своем Twitter'е редактор HELLO! Рози Никсон: HELLO! эксклюзивно сообщает о том, что у [Джека Осборна и его невесты Лизы Стеллы] родилась здоровая дочка, которую назвали Перл. Ее вес составляет 3 килограмма 800 граммов. Люблю их и поздравляю! Незадолго до рождения дочери, Джек выражал свою взволнованность по поводу грядущего события в социальной сети: В этом месяце я стану отцом! Это меня немного пугает. Они рождаются с инструкциями, так? Едва ли ребенок родился с инструкциями, зато в его воспитании Джеку наверняка поможет мама - деятельная Шэрон Осборн. В недавнем интервью People она делилась, какой бабушкой собирается быть: Я буду бабушкой из ада, потому как я собираюсь испортить этого ребенка настолько сильно, что сын и Лиза будут мне кричать: "Убирайся отсюда!"