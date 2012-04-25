Lego выпустит фигурку Елизаветы II с короной из настоящих бриллиантов

В Legoland установят 10-сантиметровую модель королевы Елизаветы, включая миниатюрную корону, сделанную из настоящих бриллиантов, чтобы отметить Бриллиантовый юбилей Миниатюрная 10-сантиметровая модель королевы Lego будет установлена в Legoland Windsor в следующем месяце. На короне будет 48 маленьких драгоценных камней. По теме: Королева Елизавета II устроила предсвадебный прием Специально по заказу ювелирного дизайнера Дайни Холла, крошечная корона высотой в полтора сантиметра сделана из серебра, покрытого родием, и содержит бриллианты на сумму 1 200 евро. Королева будет восседать на балконе с новыми фигурами герцога Эдинбургского, принца Чарльза и герцогини Корнуолльской, герцога и герцогини Кембриджских, и принца Гарри, сообщает The Daily Telegraph.