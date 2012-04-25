Ученые Оксфорда определили соавтора Шекспира

Драматург Уильям Шекспир работал над пьесой «Все хорошо, что хорошо кончается» скорее всего в соавторстве с поэтом Томасом Мидлтоном. К такому выводу пришла группа ученных из Оксфорда, которая провела лингвистический анализ текста Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на BBC News. По их мнению, именно наличием двух авторов объясняются некоторые несоответствия в пьесе, а также стилистические различия. По словам исследовательницы Лори Магуайер, кандидатура Мидлтона, современника Шекспира, наиболее вероятна, поскольку в пьесе встречаются характерные для него рифмы, обороты и даже орфография. Кроме того, в комедии использовано слово «ruttish» (похотливый, полный вожделения), которое на момент написания пьесы встречалось только в произведениях Мидлтона. Тем не менее, у исследователей есть предположение, что всемирно известный автор мог работать вместе с драматургом Джоном Флетчером. В целом Магуйер уверена, что комедию писали два человека, что было чрезвычайно распространено в начале XVI века, однако из-за известности Шекспира имена его соавторов замалчивались. Томас Мидлтон (1580-1627) жил в Лондоне, с 1620 года был официальным хронистом города. Он наиболее известен как автор пьес «Женщины, остерегайтесь женщин» и «Тайная подмена». Из-за того что Мидлтон моложе Шекспира, он использовал более современную орфографию, что также нашло отражение во «Все хорошо, что хорошо кончается», написанной между 1601 и 1608 годами. Впервые комедия была издана в 1623 году.