Михаил Горбачев и Шон Пенн встретились со студентами

Казалось бы, что общего у Шона Пенна и Михаила Горбачева? Оказывается, многое, ведь оба они - люди с ярко выраженной гражданской позицией, в чем на днях смогли убедиться студенты Иллинойского университета. Голливудская звезда и первый и единственный президент СССР встретились с общественностью в рамках саммита лауреатов Нобелевской премии мира, который сейчас идет в Чикаго. Мероприятие проходит под слоганом "Говори громче в защиту свободы и прав" и посвящено, как нетрудно догадаться, таким темам, как толерантность, поддержание мира во всем мире и другим животрепещущим вопросам. Дискуссия развернулась оживленная: Пенн горячо отстаивал идеи "свободы, равенства и братства", призывая в соратники Горбачева, и оживленно спорил с другими участниками встречи. Забота о людях и гражданском обществе для американской звезды вообще не пустой звук: он не раз выступал с резкими политическими высказываниями, а также известен своей благотворительной деятельностью. За нее, кстати, Пенна и наградили на саммите, приняв во внимание гуманитарную помощь актера жителям Гаити, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 2010 года.