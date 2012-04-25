У Грищенко - три участка и Mercedes GL 550, - декларация

Общая сумма совокупного дохода за 2011 год министра иностранных дел Константина Грищенко составляла 278,061 тыс гривен. Об этом свидетельствует декларацияи о доходах министра, которая есть в распоряжении "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ. Согласно документа, заработная плата министра составляла 237,129 тыс гривен, дивиденды и проценты 19,327 тыс гривен, материальная помощь 21,604 тыс гривен. Члены семьи министра за 2011 год заработали 201,554 тыс гривен, из которых 192 тыс гривен составлял доход от проведения предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. ПО ТЕМЕ: Черновецкий хранит деньги в чулке, а у Гереги три квартиры Декларация Колобова: дом площадью 500 кв. м и Porshe Cayenne Также министр имеет три земельных участка площадью 592 кв. м, 1200 кв. м и 1026 кв. м, а также квартиру на 81,2 кв. м, садовый (дачный) дом площадью 114 кв. м и гараж площадью 15 кв.м. Члены семьи министра имеют земельный участок 10 тыс кв. м. Грищенко* владеет автомобилем Mercedes GL 550 2008 года выпуска, а члены его семьи не имеют транспортных средств. Сумма средств министра на счетах в банках и других финучреждениях составляет 636,104 тыс гривен, а членов его семьи 75,446 тысяч.