People назвал самых красивых в мире женщин

Журнал People назвал самых красивых звезд 2012 года. Почетный список, который возглавила молодая мама, певица, обладательница 16 статуэток Grammy и талантливая актриса Бейонсе. Артистка ничего не имеет против столь приятного титула: Сейчас я чувствую себя красивее, чем когда-либо, ведь я подарила новую жизнь. Самое лучшее в рождении дочери - то, что теперь у меня есть истинное наследие. Слово "любовь" приобрело для меня совсем другой смысл. Помимо украсившей обложку издания Бейонсе в рейтинг попали популярные актрисы: София Вергара, Шарлиз Терон и Лили Коллинз. Вслед за Лили в рейтинге идут Мэделин Стоу и звезда "Безумцев" Кристина Хендрикс, сказавшая пару слов о своих роскошных формах: Я думаю, моя мама воспитывала меня правильно. Она очень гордилась своим пышным телом, и я никогда не слышала, чтоб она сказала что-то вроде: "я толстая". Также в список самых красивых попали Мишель Уилльямс, Пола Пэттон, кантри-певица Миранда Ламберт и герцогиня Кэтрин Миддлтон.