Владу Прокаеву "попросили" из Лавры из-за обнаженных фото

Влада Прокаева в Киево-Печерском заповеднике уже не работает. Источники ТСН-Особливе говорят, против бывшей модели Влады Прокаевой, более известной под фамилией бывшего мужа - Литовченко - возмутились священники. Они уверены: женщина, которая некогда полуобнаженной снималась в мужском глянце, работать в священной обители не имеет права. До публикации в интернет-изданиях скандальной фотосессии, Прокаева работала заместителем директора Лавры. Внештатно, в ожидании, пока появится вакансия. По теме: Королевы красоты: есть ли жизнь после короны Прокаева опровергла слухи о своем назначении Теперь Влада говорит: ей есть что делать, кроме управления заповедником. Хотя предложение директора до сих пор действует. А своих откровенных фотографий Прокаева не стесняется. "Боже, такие прекрасные фотографии! Мне мои знакомые звонили и говорили: "Это же искусство, понимаете?" Женщина - это вообще, это просто дар Божий. А почему меня не воспринимают, как учителя музыки? А почему не воспринимают, как мецената? Да, я действительно была моделью. Да, я действительно "Мисс Украина". я выигрывала много конкурсов красоты, у меня прекрасное прошлое. прекрасное настоящее и еще более перспективное будущее", - в свою очередь отвечает на всю критику Прокаева.