Принц Уильям и Кэтрин отметят первую годовщину свадьбы

Трудно поверить, но со дня сказочной свадьбы принца Уильма и Кэтрин, которая состоялась 29 апреля 2011 года, прошел уже почти год. И молодая пара уже, разумеется, определилась, как это отметить. Не в пример пышной церемонии бракосочетания, по заверениям Клэренс Хаус, годовщину Уильям и Кэтрин собираются провести вдвоем в спокойной обстановке. ПО ТЕМЕ: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились (ФОТО) Кое-что поведал изданию Grazia и друг четы: Уильям что-то приготовит. Они все время шутят, что именно благодаря своему кулинарному таланту он и добился расположения Кейт. Скорее всего, они проведут вечер за просмотром DVD и размышлениями о прошедшем годе. Это может кому-то показаться старомодным и не слишком эффектным, но они по-настоящему счастливы. При этом, на предшествующие событию дни у них запланировано множество дел. Сегодня Кэтрин и Уильям посетят премьеру, завтра их ждут еще два светских выхода.