Тигипко заработал 27 миллионов за прошлый год

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко задекларировал 26 911 227 гривен доходов в 2011 году. Об этом говорится в его декларации, опубликованной в газете "Урядовий кур'єр". В частности, заработная плата Тигипко составила 360 894 гривны, доход от отчуждения земельных участков - 270 тыс. гривен, от отчуждения квартиры - 5 082 488 гривен, от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 145 тыс. гривен, дивиденды - 21 052 845 гривен. В собственности вице-премьера находятся земельные участки общей площадью 40 735 кв. м, квартира площадью 40 кв. м, взносы/паи в уставном фонде предприятий, учреждений и организаций на общую сумму 20 929 460 гривен. Кто хочет купить квартиру Тигипко за 10 млн!? На счетах в банках и других финансовых учреждениях Тигипко находится 1 241 499 гривен. Члены его семьи владеют земельными участками общей площадью 41 450 кв. м, жилым домом 1 252 кв. м, квартирой 99,8 кв. м, автомобилем BMW 745 IL с объемом двигателя 4 500 куб. см, взносами/паями в уставный фонд предприятий, учреждений и организаций на общую сумму 615 466 гривен. Расходы Тигипко на жилищно-коммунальные услуги и услуги, связанные с содержанием имущества, составили в 2011 году 270 979 гривен. Как сообщалось, в 2010 году Тигипко задекларировал 24 154 610,77 гривны доходов. Он занимает должность вице-премьера с марта 2010 года.