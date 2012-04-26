Королю Свазиленда подарили реактивный самолет

Король Свазиленда Мсвати III получил в подарок на день рождения от неизвестных спонсоров элитный реактивный самолет. Двухмоторный самолет модели DC-9 предназначен для авиаперевозок короля и его 13 жен, сообщает Интерфакс со ссылкой на Би-би-си. "В этой части света нормально делать анонимные подарки", - прокомментировал ситуацию представитель правительства Свазиленда Перси Симелане. По словам Симелане, эти спонсоры ранее уже вкладывали средства в социальное и экономическое развитие страны. Король Мсвати III отпраздновал 44-й день рождения 19 апреля. Незадолго до торжества правительство страны потребовало от крестьян в честь праздника дарить королю коров и другой скот. В 2002 году Мсвати III уже пытался приобрести личный самолет за счет государственных средств, однако был вынужден отказаться от этой идеи после волны уличных протестов. Мсвати III входит в список 15 богатейших монархов в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в более чем $100 млн. У него 13 жен, каждая из которых живет в отдельном дворце. В то же время Свазиленд - одна из беднейших стран в мире, 60% населения страны живет на менее чем $2 в день. Напомним, в январе сообщалось, что оппозиция Свазиленда обратились к компании Coca-Cola с просьбой оказать давление на короля с тем, чтобы он провел политические реформы.