Хакеры взломали телефон Тины Канделаки

Известная ведущая и светская львица Тина Канделаки стала жертвой сетевой атаки неизвестного лица. Хакер взломал сотовый телефон Тины и смог получить к нему неограниченный доступ. Об этом происшествии Тина написала в своем блоге на ЖЖ. Тина Канделаки разделась перед фотографом короля (ФОТО) По ее словам, после взлома хакер настроил переадресацию звонков с телефона Тины на свой телефон. И с 14.30 до 17 часов 25 апреля он отвечал на все звонки, выдавая себя за помощника теледивы. Тины Канделаки уже принесла извинения всем, с кем пообщался взломщик и заявила, что примет меры по защите своего телефона. Она также хочет задать несколько неприятных вопросов сотовой компании МТС по поводу удаленного взлома. - Информация о том, что я плохо отношусь к журналистам, что я лежу в больнице и любая чушь, которую вы могли услышать от этого человека, является неправдой, - заявила Тина в своем ЖЖ