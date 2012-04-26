Владимир Арьев попал в ДТП? - СМИ

В редакцию Like.lb.ua пришли фотографии от представителя Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового. На них - человек, похожий на народного депутата НУ-НС Владимира Арьева, фигурирует в качестве участника ДТП автомобиля Mercedes ML500 и такси Daewoo Lanos. Ситуация произошла на улице Богдана Хмельницкого. Like.lb.ua позвонил Владимиру Арьеву за комментарием. - Нет, это не мой автомобиль. Все мои машины целы, слава Богу. По крайней мере, теперь я буду знать, какую машину считают моей. У меня подешевле, - сообщил народный депутат. Как удалось выяснить, Владимир Арьев ездит на автомобиле BMW X5.