Партии Яценюка кто-то подарил 2,4 млн. грн.

Партия «Фронт змін» задекларировала 2 млн. 400 тыс. гривен доходов в 2011 году Текст соответствующего документа есть в распоряжении «Комментариев». Как отмечается в декларации, весь доход партии составили поступления в виде добровольных пожертвований и членских взносов. Расходы партии составили 1 млн. 837 тыс. гривен на выполнение уставных заданий, а также другие нужды, предусмотренные уставными документами. У «Фронт змін» есть офисное помещение в Киеве по улице Верхний Вал, 4В, офисная мебель и оргтехника, транспортные средства.