Коко Роша раздели без ее разрешения

Вокруг известной модели и светской львицы Коко Роша разгорелся скандал. Звезда украсила обложку майского номера журнала Elle Brazil, и все бы ничего, но дизайнеры издания раздели девушку без ее на то позволения. Канадская модель позировала для обложки в костюме телесного цвета, который в мире моды называют "второй кожей". А сверху, на облегающую и незаметную ткань надеваются уже откровенные и необычные наряды. Такое оригинальное платье с очень глубоким декольте и было на Коко, не приемлющей фотосессии ню. Однако организаторы съемки, видимо, посчитали, что Роша недостаточно обнажена, и потому в фотошопе убрали все маломальские намеки на телесный костюм. Когда модель попросила вернуть "вторую кожу" на место, сотрудники бразильского Elle ее проигнорировали. В результате на обложке вышедшего в тираж журнала красуется модель с практически обнаженной грудью, едва прикрытой откровенным платьем. Поклонники в восторге, а Коко в бешенстве. В своем блоге она не сдержала негодования: Будучи моделью в сфере высокой моды, я придерживаюсь политики, которая не допускает ни полного, ни частичного обнажения в фотосессиях. На съемках для обложки Elle Brazil под платьем на мне был телесный костюм. Он как вторая кожа, и мне было комфортно в нем. Таково было мое пожелание, которое я передала организаторам фотосессии и устно, и письменно. Я ужасно разочарована, что они ко мне не прислушались и все договоренности проигнорировали. Я твердо верю, что каждая модель имеет право ставить свои условия и сниматься так, как она хочет. В моем случае это право было нарушено. Коко не стала уточнять, как она планирует и планирует ли вообще наказать своих обидчиков. Модные же критики склоняются к тому, что этот скандал лишь увеличит популярность чопорной и принципиальной Коко, и предполагают, что недопонимание между моделью и бразильскими журналистами возникло из-за языкового барьера.