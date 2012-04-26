Принц Уильям и герцогиня Кэтрин появились на кинопремьере

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин появились на премьере фильма African Cats. К зданию кинотеатра монаршие особы явились без опозданий и в числе первых: для этой четы не имеет значения, когда выходить на красуню дорожку, - внимание все равно будет приковано только к ним. Так случилось и в этот раз, и даже дождь (вон как заботливо держит Уильям зонтик над головой супруги!) не разогнал толпу фотографов у входа. Понимая значимость момента, Кэтрин особенно тщательно продумала свой вечерний look: герцогиня остановилась на элегантном костюме Matthew Williamson жемчужного цвета, украшенным эффектными вставками из бирюзы. Распущенные локоны, фирменный макияж и улыбка завершали ее образ. ПО ТЕМЕ: Принц Уильям и Кэтрин отметят первую годовщину свадьбы К слову, Уильям и Кэтрин пришли в кино не с развлекательными целями, а чтобы поддержать режиссера фильма Гая Ричи: его документальная лента рассказывает о львах и гепардах, и все вырученные от ее показа средства поступят в благотворительный фонд по защите животных, чьими патронами являются супруги. Фото смотрите здесь