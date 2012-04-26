Одесский губернатор поздравил чернобыльцев «с праздником»

Губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук снова оказался в центре «поздравительного» скандала Как передает «Одесса. Комментарии», в канун Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф губернатор наградил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 года. При этом, губернатор по данным пресс-службы Одесской ОГА, поздравил ликвидаторов с праздником. «В канун годовщины события, которое прошло через всю вашу жизнь, определило ее навсегда, хотел бы поблагодарить вас, за ваш гражданских подвиг. Поздравляю вас с праздником и хочу подчеркнуть, что областная государственная администрация делает все возможное, чтобы оказывать посильную помощь чернобыльцам», - отметил Матвийчук. Напомним, ранее губернатора несколько раз обвиняли в плагиате поздравительных обращений к гражданам.