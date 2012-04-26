Ващук поступил на тренерские курсы

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук рассказал, что уже в ближайшем будущем планирует начать тренерскую карьеру. Отметим, что официально с футболом 37-летний ветеран еще не заканчивал, хотя с прошлого года не выступает. Недавно Ващук взялся осваивать новое для себя дело, поступив в ФФУ на курсы для получения тренерского диплома категории А. "Если мне поступит приемлемое предложение, я его серьезно рассмотрю. А вообще, одно другому не мешает. Зачем ждать, если имеется возможность научиться чему-то и есть пару проектов, которые я хотел бы воплотить в жизнь. Так что лишними знания, полученные на этом курсе, точно не будут, тем более это приносит мне только удовольствие, - приводит газета "Команда" слова Ващука. Группа у нас подобралась что надо! Многие ребята совсем недавно закончили карьеру игрока, а уже хотят тренировать и передавать свой опыт другим. Это не может не радовать. Игорь Шуховцев, как известно, уже несколько месяцев проработал тренером вратарей и на сегодняшний день даже составил собственную методику занятий! Так что коллектив у нас сильный, думаю, преподавателям легко и приятно с нами работать. Мы же, в свою очередь, стараемся усвоить как можно больше, хотим научиться всему, без чего в тренерском деле нельзя - как правильно общаться с молодыми и возрастными игроками, как четко изъясняться и лучше преподносить свои знания, как разработать то или иное упражнение," - говорит Ващук.