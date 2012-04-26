Барака Обаму облили йогуртом

Сегодня зарубежные СМИ сообщают о скандальном инциденте, происшедшем накануне вечером в ресторане The Sink Restaurant and Bar, расположенном в кампусе Университета Колорадо. Молодая женщина нечаянно выплеснула стакан йогурта на президента США Барака Обаму, сидевшего за столиком, после чего нарушительница порядка извинилась перед ним, а президент вытер брюки полотенцем и покинул заведение. Эту сцена была запечатлена находившимися в ресторане фотолюбителями, сообщают в среду, 25 апреля, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы АВС. Перед тем, как уехать из кампуса на своем Chevy Suburban, Обама пошутил, обращаясь к репортерам: "Теперь у этой женщины будет, что рассказать приятелям". Позже вечером сам Обама, выступая перед студентами и преподавателями университета, поделился с ними своими впечатлениями по этому поводу: "Женщина была так возбуждена, что пролила на меня йогурт. Хорошо, что ей под руку не попались сотрудники секретной службы, которые находились рядом со мной".