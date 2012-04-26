Виталий Кличко и его жена отмечают годовщину свадьбы

26 апреля 1996 года в жизни Виталия Кличко произошло знаменательное событие. В центральном Загсе Киева будущий чемпион мира в супертяжелом весе расписался со своей избранницей – Натальей Егоровой. С тех пор их чувства не только не угасли, а наоборот – стали крепче. За это время у пары также появилось трое детей: сын Егор-Дэниел (2000), дочь Елизавета-Виктория (2002) и еще один сын Максим (2005). "Это было как в кино: герой долго добивается возлюбленной, она его не замечает, но он не отступает...Виталик однажды увидел меня на подиуме и обомлел. Он долго искал ко мне подход, но первое время мы практически не общались. Я знала, что есть такой парень, которому я очень нравилась, и все, – рассказывает в одном из интервью Наталья историю знакомства с Виталием. – Он стал приходить чуть ли не на все шоу с моим участием. Причем, как правило, занимал место в первом ряду и на протяжении всего представления не сводил с меня глаз. Потом мне стали передавать от него громадные букеты цветов и предложения встретиться. Но я не спешила. Честно говоря, этот большой мужчина, как тогда казалось, грозного вида вызывал у меня противоречивые чувства. Я старалась не смотреть с подиума в зал, а если наши глаза встречались, у меня дрожали колени. А в один прекрасный день, когда мне в очередной раз передали приглашение, где-то через полгода, я согласилась. Мы встретились в ресторане, там была большая веселая компания. Надо сказать, что с Виталиком вообще невозможно грустить. Там, где он, всегда шутки, смех. Одним словом, в тот вечер, впервые за полгода, пообщавшись с Кличко, я поняла, что не боюсь, а люблю его". С тех самых пор Наталья и Виталий уже не расставались. Напомним также, что недавно стало известно, что Наталья Егорова создала джаз-группу и записывает первый музыкальный альбом.