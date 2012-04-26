Дрю Бэрримор выпустила собственное Pinot Grigio

Будущая мама Дрю Бэрримор пошла дальше и представила на суд публики собственное вино Pinot Grigio. Оно уже поступило в продажу в Калифорнии, а совсем скоро, в начале мая в Нью-Йорке любой желающий сможет приобрести фирменную бутылку с относительно низким содержанием алкоголя 12 процентов по весьма демократичной цене - $19.99. Напиток создан из особой смеси белых сортов винограда Пино Гриджио, выращенных в регионе Тривенето на северо-востоке Италии, и в его вкусе есть "намеки на свежий абрикос и аромат цитрусовых". Дрю Берримор призналась, что в этом вине воплощён её характер – динамичный и весёлый. На этикетке вина изображен фамильный герб семьи Берримор. Как стало известно изданию «Huffington Post», Barrymore Pinot Grigio появится в продаже весной этого года и будет стоить 19,99 долларов. Никколо Сальвадори, партнер Бэрримор по бизнесу, сообщил New York Post, что звезда работает над проектом в течение последних двух лет: Она сама любитель вина из белых сортов винограда Пино Гриджио. Она создала вино, которое отражает ее стиль. Дрю совершила множество поездок в Италию, провела много времени в виноградниках и контролировала процесс создания напитка от и до. Бутылка украшена гербом семьи Бэрримор, над дизайном этикетки работал уличный художник Шепард Фейри. В одном из недавних интервью Дрю тоже сказала пару слов о своем новом увлечении: Я люблю вино, и это всегда очень радует, когда ты можешь работать над тем, что любишь в обычной жизни. К слову, Бэрримор далеко не первая звезда, занявшаяся подобным бизнесом. Помимо нее существует немало знаменитых виноделов, среди которых Антонио Бандерас, Жерар Депардье, Дэн Эйкройд, Фрэнсис Форд Коппола, Оливия Ньютон-Джон, Дэйв Мэттьюс и многие другие.