Опра Уинфри накормила бомжа в ресторане

Королева американского телевидения Опра Уинфри щедро одарила бездомного, просившего милостыню у одного из самых респектабельных и дорогих ресторанов Лос-Анджелеса Scarpetta. Звезда как раз обедала с исполнительными продюсерами своего собственного телеканала Oprah Winfrey Network, когда до нее донесся призыв о помощи от местного бомжа. "Опра, помоги бродяге получить тарелку супа, пожалуйста", - обратился предприимчивый мужчина к знаменитости, представившись Эдди. Уинфри немедленно отреагировала, призвав своих коллег разобраться с ситуацией. "Дайте же ему денег и позовите официанта, чтобы он принес еду. Благослови тебя Бог, Эдди!" - обратилась к бомжу отзывчивая теледива. Один из работников Унфри от ее имени передал счастливчику стопку купюр, а также проинструктировал персонал ресторана приготовить ему все, что он пожелает. Расценки на блюда в заведении разнятся от 15 до 200 долларов. Состояние же щедрой Опры Унфри оценивается в 2,7 миллиарда долларов.