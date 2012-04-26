Молли Кинг: «С принцем Гарри не встречаюсь»

Миллионы девушек мечтают всего лишь об одной встрече с принцем Гарри (Prince Harry). Но певица Молли Кинг (Mollie King) явно не входит в эту категорию. Вот уже несколько недель таблоиды обсуждают роман между отпрыском королевской семьи и поп-исполнительницей. Представители двора по обыкновению хранят молчание, поскольку личную жизнь принцев обсуждать не принято. Так что приходится Молли отбиваться в одиночку. На днях солистка британской группы The Saturdays попыталась разубедить журналистов и с улыбкой ответила «нет» на расспросы, связывают ли ее и Гарри романтические отношения. В это же самое время коллега Молли по группе призналась, что как только услышала о новом романе Кинг, сразу решила допросить ее. «Этой историей я была взволнована даже больше, чем Молли. Я пытала ее: правда это или нет. Если да, то я хочу увидеть Кейт! Но оказалось, это слухи», — с явным сожалением поведала девушка. Думаете, подобные заявления охладили пыл представителей СМИ? Конечно же, нет. Наоборот, в прессе стали появляться заметки о том, что пара перешла на режим жесточайшей конспирации. «Гарри видел, как тяжело это было для его брата и его подруги, когда они начали встречаться друг с другом. Он знает, что огромный интерес к королевским отпрыскам чуть не стал причиной расставания Кейт и Уильяма, и не хочет такой же судьбы для себя», — сообщал некий источник из окружения младшего сына принца Чарльза. И тем не менее папарацци все равно удается заснять певицу и принца вместе. В итоге Молли не оставалось ничего делать, как официально сообщить на своем блоге в Twitter: «Ребята, я получаю очень много твиттов по поводу принца Гарри. Но как я уже говорила, я не встречаюсь с ним, у нас нет нежных отношений. Мы просто приятели».