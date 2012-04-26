Хайди Клум наденет на бал просвечивающее кружевное платье

Если влюбленные часов не наблюдают, то свободные, напротив, не прочь взглянуть на время, особенно если дизайн аксессуара - собственных рук дело. Вчера Хайди Клум представила именную коллекцию украшений и хронографов, созданных для ее линии WILDLIFE by Heidi Klum QVC Collection. Всегда улыбчивая и доброжелательная, и в этот раз модель была невероятно любезна с журналистами и, конечно, потенциальными покупателями, оценившими ее таланты дизайнера. Разоткровенничавшись, экс-"ангел" Victoria's Secret призналась, что собирается надеть на бал Института костюма, который пройдет в следующем месяце, кое-что провокационное: Escada делает для меня особое платье. Оно будет очень-очень кружевное и очень-очень просвечивающее. Звучит, как минимум, интригующе, особенно если учесть, что - несмотря на возраст (38 лет) - Хайди Клум не боится обнажаться на публике: рекламная кампания косметического бренда Astor - лучшее тому подтверждение.