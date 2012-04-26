У Иванки Трамп второй медовый месяц

Недавно состоялась ежегодная церемония Eco Health Alliance Benefit, почетными гостями которой стали Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Благотворительный аукцион проходил в неформальной атмосфере: гости много смеялись, пробовали легкие закуски и рассматривали архитектуру Художественного музея Рубина. Молодая пара Кушнер-Трамп прибыла на вечер, держась за руки. Иванка выглядела сдержанно и элегантно. Черное короткое платье с асимметричным декольте, клатч винного цвета с "крокодиловым" принтом и изящные украшения создали мягкий, женственный образ, который так подходит молодой звездной маме. Судя по всему, Иванка и не думает становиться "отчаянной домохозяйкой" и сидеть с новорожденной дочуркой. За день до мероприятия бизнесвумэн и фотомодель блистала на премьере бродвейского мюзикла, а теперь уже рьяно заботится об экологии. Пока Иванка весело болтала с гостями церемонии и пожимала руку бывшему губернатору Нью-Джерси, любящий супруг все время нежно придерживал её под руку, целовал и что-то шептал на ушко. Видимо, с рождением малыша у пары начался второй медовый месяц, вот откуда они берут силы на все светские мероприятия.