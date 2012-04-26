Фуршеты Литвина обойдутся в 1,3 млн. грн.

Управление делами Верховной Рады Украины заключило соглашение на сумму 1 млн. 306 тыс. 100 грн. на услуги по обслуживанию представительских мероприятий официальных приемов с участием Председателя Верховной Рады с ориентированным планом международных обменов Верховной Рады на 2012 г. и распоряжений руководства Верховной Рады Об этом «Комментариям» сообщили в Министерстве экономики. Соглашение заключено сроком на 2012 год 19 апреля с ГП «Столовая Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины». Тендерная процедура прошла по системе «закупка у одного участника». В обосновании к тендерному конкурсу говорится, что «по материально-техническим показателям Столовая имеет возможность обслуживать протокольные мероприятия международного уровня, проходящие в Верховной Раде Украины (заседаний ОБСЕ, ПАЧЭС, межпарламентских комиссий по сотрудничеству ВРУ с другими государствами, парламентских слушаний, официальных визитов представителей зарубежных стран и т.п.). Сооружения, в которых размещаются складские и производственные помещения предприятия, территориально расположены на режимной территории, что обеспечивает соответствующий контроль за деятельностью предприятия и исключает доступ посторонних лиц, в том числе во время проведения мероприятий». Напомним, Государственное предприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» 15 марта по результатам тендера заключило ряд соглашений на поставку в марте-декабре 2012 года шоколада и сахарных кондитерских изделий на общую сумму почти 286 тыс. грн.