Дом Кэрри Брэдшоу продан за 9,8 миллионов долларов

У дома главной героини «Секса в большом городе» теперь новый владелец В ноябре дом уже был продан за 9 миллионов, но в марте снова вернулся на рынок. Четырёхэтажный таунхаус с пятью спальными, представленный в сериале как дом Кэрри, был продан на этот раз за 9,8 миллионов долларов. Имен нынешнего покупателя или бывшего владельца дома с деревянными полами и шестью каминами не удалось выяснить, согласно газете The Observer. Здание является одним из пунктов остановки в туре по местам сериала «Секс в большом городе». Кроме того, Тим Ганн когда-то жил в квартире на верхнем этаже.