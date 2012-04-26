Герцогиня Кэтрин и принц Уильям поужинали в военном музее

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин продолжают вести насыщенную светскую жизнь: после вчерашней премьеры фильма African Cats, отдохнувшие супруги отправились в Голдсмит Холл, где приняли участие в благотворительном мероприятии, продолжившемся ужином в Имперском военном музее. Для столь ответственного события герцогиня Кэмбриджская выбрала строгий костюм из твида столь любимого ей синего цвета (который в народе уже успели прозвать "королевским"), туфли-лодочки и изящный клатч от Anya Hindmarch. ПО ТЕМЕ: Принц Уильям и герцогиня Кэтрин появились на кинопремьере Несмотря на пасмурную лондонскую погоду (дождь лил, не переставая), монаршая чета выглядела расслабленно и умиротворенно. В таких же настроениях они намерены отметить первую годовщину свадьбы: Уилл приготовит ужин, и они вместе посмотрят старый фильм.