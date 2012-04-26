Завещание Пиночета оказалось бесполезным для поисков его богатств

Завещание бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, к которому через суд получило доступ правительство Чили, не помогло прояснить ситуацию вокруг его "тайного состояния". Об этом пишет The Daily Telegraph. Правительственный юрист Альваро Куинтанилья (Alvaro Quintanilla) заявил, что документ не касается ни денежных средств, ни недвижимости, которыми предположительно владел диктатор. Теперь властям предстоит оформлять заявку на раскрытие другой части завещания, в которой может находиться нужная информация. Этот процесс может занять 3-4 месяца. Тайное состояние Пиночета оценивали более чем в 20 миллионов долларов. Законным образом, по данным расследования, Пиночет заработал лишь три миллиона. Родственники бывшего диктатора после его смерти жаловались на ограниченность в средствах. У Пиночета осталась вдова и пятеро детей. Младшая дочь бывшего чилийского лидера Жаклин заявляла о том, что ей пришлось продать мебель и драгоценности, чтобы добыть средства к существованию. Сообщалось также, что родственники Пиночета не стали претендовать на наследство диктатора по завещанию, чтобы не вызвать негативной реакции со стороны общественности. Аугусто Пиночет скончался в 2006-м, в возрасте 91 года, находясь под домашним арестом. Его подозревали в убийствах политических оппонентов и коррупции, однако до суда бывший диктатор Чили не дожил.