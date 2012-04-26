В Осло 40 тысяч человек спели песню назло Брейвику

Около 40 тысяч норвежцев собрались на центральной площади Осло, чтобы спеть песню "Дети радуги" (Barn av Regnbuen) местного исполнителя Лиллебьорна Нильсена (Lillebjoern Nilsen), передает Nettavisen со ссылкой на данные полиции. Они выбрали именно эту песню в знак протеста против идеологии, которую представляет террорист Андерс Брейвик, устроивший теракты 22 июля 2011 года. Ранее он признался, что не любит "Детей радуги", считая это произведение марксистской пропагандой. Флешмоб был организован через группу в Facebook. Участники договорились собраться у здания суда, где проходят слушания по делу Брейвика, принести с собой розы и спеть песню. В шествии с красными и белыми розами, по оценкам полиции, участвовали 25 тысяч человек, пишет Aftenposten. Спеть вместе с горожанами пришел и исполнитель "Детей радуги" - Лиллебьорн Нильсен. Подобные флешмобы были организованы не только в Осло, но и в ряде других городов Норвегии. Всех пришедших на них через Twitter поблагодарил также премьер-министр Норвегии Йенс Стольтенберг. ПО ТЕМЕ: "Любовницу" Андерса Брейвика депортировали из Норвегии Кронпринц Хокон читал стихотворение, а Рыбак играл на скрипке (ФОТО, ВИДЕО) Детская песня "Дети радуги" стала хитом в Норвегии в 1973 году. Оригинальный текст принадлежит американскому музыканту Питу Сигеру (Pete Seeger). Послушать ее в оригинальном варианте можно на YouTube. Популярной в Норвегии ее сделал перевод Лиллебьорна Нильсена. В Осло продолжаются слушания по делу Андерса Брейвика. 22 июля он устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя. Жертвами его преступлений стали в общей сложности 77 человек. Сам Брейвик объясняет свои действия протестом против политики мультикультурализма и наплыва иммигрантов из мусульманских стран.