Дочь Немцова рассказала о работе и личной жизни

Наследникам известных политиков публика, как правило, уделяет особое внимание. Телеведущая Ксения Собчак еще в ранней юности поняла, что ее имя — прекрасный стартовый капитал. Как и внучки Михаила Горбачева Ксения и Анастасия. К ним примыкает и Жанна Немцова. Хотя в отличие от вышеперечисленных дочь бывшего вице-премьера Бориса Немцова вовсе не старается завоевать титул светской львицы. Выпускница МГИМО и бывший трейдер сейчас активно занимается журналистикой. Жанна Борисовна ведет программу «Рынки» на канале РБК-ТВ, на днях выступила в качестве ведущей на церемонии вручения премии «IT-лидер». Немцова не столь широко известна публике, как госпожа Собчак с ее многочисленными скандалами. Но не исключено, что подобная стратегия может оказаться более эффективной, нежели «пиар напролом». Сама Немцова считает, что строить карьеру самостоятельно у нее получается. «У меня известная и уважаемая фамилия, но не влиятельная. Не могу сказать, что она играет какую-то решающую роль в моей работе и в жизни. К тому же далеко не все знают, что я дочь Немцова, и не все меня с ним ассоциируют», — поясняет девушка. А почему Жанна выбрала экономическую журналистику? «Я разбираюсь в этой теме, при том что светская жизнь меня не интересует вообще, — рассказала телеведущая в интервью изданию «Yтро.ру». — Да и в нашей отечественной политике не совсем понятно, что можно освещать. Я люблю свою работу. Мне нравится работать на экономических форумах, брать интервью у интересных людей». О своей личной жизни Немцова рассказывать не любит. По данным таблоидов, у девушки за плечами неудачный брак, и пока она не торопится искать подходящего партнера. «В личной жизни гораздо больше, чем в карьере, важен элемент везения, — рассуждает Жанна. — Наверное, каждый человек в моем возрасте задумывается о семье. Но это настолько спонтанный процесс, что управлять им невозможно. Что касается работы, то здесь все намного понятнее. Хотя я не считаю себя амбициозным человеком. К публичности тоже не стремлюсь, мне не нужно, чтобы мои фотографии появлялись в журналах».