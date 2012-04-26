Бывший муж сандры Баллок надеется на прощение

После небольшого перерыва в карьере Сандра Баллок вернулась на съемочную площадку. Однако все свое свободное время она продолжает посвящать сыну Луи, которого актриса усыновила два года назад. В этот вторник папарацци засняли звезду, встречающую своего сына из школы: эту обязанность она старается всегда выполнять сама и часто забирает Луи с занятий. Недавно у сына Сандры Баллок появился приятель, однако он еще слишком мал, чтобы обходиться без материнской заботы. Тем временем бывший муж Сандры, Джесси Джеймс (Jesse James), снова дал о себе знать. Напомним, что пара со скандалом развелась два года назад из-за постоянных измен мужа. ПО ТЕМЕ: У Сандры Баллок новый ухажер Сандра Баллок рассказала о разводе с Джесси Джеймсом Джесси Джеймс дал интервью журналу Us Weekly, в котором уверяет, что изменился, и даже намекает, что имеет надежды быть прощенным Сандрой. "Я думаю, что достаточно заплатил за свои ошибки. Насколько мне известно, никто никогда не пережил то, чему я был подвергнут из-за банальной измены. Вся моя жизнь такова: сегодня люди видят во мне ангела, а на следующий день - демона", - говорит Джесси. - "Я всегда признавал свою вину, но все, что я получил – это еще больше атак таблоидов по всему миру". Не знаем, что ответит на это его бывшая супруга, но вряд ли ее вердикт будет положительным. Известно, что Сандра Баллок тяжело переживала развод: "Мне казалось, что мое сердце не заживет никогда," - сказала актриса, - "Честно говоря, я даже не думала, что мне когда-либо удастся забыть этот кошмар".