Борис Колесников заработал 166 млн.грн. и ездит на Bentley

Общая сумма совокупного дохода за 2011 год вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса Колесникова составляла 166,437 млн гривен. Об этом говорится в декларации о доходах министра, которая есть в распоряжении "Экономической правды". Согласно документа, заработная плата министра составляла 340,63 тыс гривен, авторское вознаграждение, другие доходы от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности – 151,973 млн гривен, дивиденды и проценты – 14,123 млн гривен. Члены семьи министра за 2011 год заработали 3,576 млн гривен, из которых дивиденды и проценты составляли 3,425 млн гривен. В собственности, в аренде или на другом праве пользования Колесникова находится жилой дом общей площадью 5,581 тыс кв. м, земельные участки 45,6 тыс кв. м и 4,448 тыс кв. м. В собственности членов семьи находятся квартира 227,3 кв. м, жилой дом 421 кв. м, земельные участки 2,297 тыс кв. м и 60 кв. м, гаражи 56,1 кв. м и 30,6 кв. м. В собственности Колесникова находится автомобиль Bentley Mulsanne (2010 г.в., 6750 см3), Bentley Continental Flying Spur (2009 г.в., 5968 см3), Mercedes-Benz (2007 г.в., 5514 см3 ), прогулочный катер С 43 (2010 г.в., длиной 12,9г., мощность двигателя 544 квт.), В собственности семьи находится автомобиль Mercedes-Benz (2010 г.в., 5461см3). Ведомости о вкладах в банках, ценные бумаги и прочие активы: Сумма средств на счетах Колесникова в банках и других финансовых учреждениях составляет 141,878 млн гривен, в т.ч. вложенных в отчетном году 14,872 млн гривен. Сумма средств на счетах членов семьи в банках и других финансовых учреждениях составляет 52,308 млн гривен. Номинальная стоимость ценных бумаг, которые находятся в собственности Колесникова, составляет 13,505 млн гривен. Номинальная стоимость ценных бумаг, которые находятся в собственности членов семьи, составляет также 13,505 млн гривен. Размер взносов Колесникова в уставные капиталы обществ, предприятий, организаций составляет 3,151 млн гривен.