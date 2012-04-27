Наталья Водянова отрицает обвинения в пропаганде анорексии

Слова Натальи Водяновой о том, что "лучше быть худой, чем полной" взволновали фэшн-сообщество. Обладатели не-нулевого размера негодуют, сторонники диет, напротив, ликуют - в их рядах появился новый активист. Однако сама модель утверждает, что эта фраза была вырвана из контекста, а потому и понята превратно. Наташа отметила, что тема веса, неважно - нормального или избыточного - была поднята ей в компании подруг, и они скорее шутили, чем декламировали собственные принципы: Если бы я выступала с речью, конечно, я бы тщательнее подбирала слова! ПО ТЕМЕ: VIP-персоны и спорт: подготовка к пляжному сезону Итоги 2011: Самые яркие романы года Тем не менее, Водянова подчеркнула, что ответственность за пищевые расстройства у людей должна брать не только модная индустрия, но и другие отрасли промышленности: Каждый раз я злюсь, когда думаю об этом. Нас постоянно ругают за то, что мы пропагандируем ложные стандарты красоты, однако есть и другие отрасли промышленности, которые виноваты в этом ничуть не меньше. Они заставляют людей набивать холодильники вредной едой, покупать лекарства, читать книги о диетах или приобретать специальную одежду, которая маскирует лишний вес. Наверное, найдутся те, кто скажет, что это и есть двигатель нашей экономики. Да, я хочу больше делать и меньше есть. Извини, мировая экономика, я плохой клиент! Манекенщица твердо заявляет, что "ест, чтобы жить" и напоминает, что в ее жизни был довольно долгий период, когда ее семья была настолько бедна, что ей приходилось пропускать приемы пищи, потому что попросту не было продуктов. Топ-модель резюмирует: В Африке, Китае или России проблемы булимии и анорексии не стоят так остро, как в других местах. Этим она, видимо, намекает на то, что в перечисленных странах хватает других проблем, чтобы люди не забивали головы диетами и иными способами избавления от лишних килограммов. Однако так ли уж справедливы слова Натальи Водяновой?