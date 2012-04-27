Регионал Бевзенко назвал журналистку "гоп-стопником"

Депутат сначала отказал журналистке в комментарии, а затем сам подошел, чтобы рассказать, как должны работать "правильные" журналисты в парламенте, пишет ТСН. Регионал Валерий Бевзенко сравнил работу парламентского журналиста с гоп-стопом. Это зафиксировано на видео разговора Бевзенко с журналисткой Анной Грабарской, которое она выложила на Youtube. "Получив отказ в комментарии по поводу акции "Не возжелай карточку соседа своего", я отошла в сторону. Но через несколько минут регионал подошел сам со словами: "Вы ведете себя очень непорядочно", - описала ситуацию журналистка. Думая, что камера выключена, Бевзенко провел довольно длительную воспитательную беседу о том, как должны работать "правильные" журналисты в парламенте, отметила журналистка. "Вы ко мне обратились и говорите: дайте мне какое-нибудь интервью. Какое интервью? Вы не гоп-стопник. Вы себя не связывайте с тем, что встречают у подъезда и говорят:" Знаешь, выворачивай карманы!". Вы сейчас гоп-стопник", - отметил депутат в своем монологе.