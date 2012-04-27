Жан-Поль Готье вошел в жюри Каннского кинофестиваля

Объявлен полный состав жюри 65-го Каннского международного фестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая. В него вошел знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье. В свое время Готье работал с Бессоном над костюмами к Пятому элементу и с Альмодоваром над нарядами героев из Кожи, в которой я живу. Прежде представителей модной индустрии в каннское жюри не приглашали. Председателем жюри будет итальянский режиссер Нанни Моретти ("Комната сына"), шесть раз принимавший участие в каннском конкурсе и победивший в 2001 году с "Комнатой сына". Помимо Моретти, в судейской коллегии будут еще три режиссера - британка Андреа Арнольд, чьи "Красная дорога" и "Аквариум получали" в Канне спецпризы жюри, австралиец Александр Пейн - его "Потомки" были среди оскаровских фаворитов, и Рауль Пек, родившийся на Гаити, выросший в Конго, учившийся во Франции, Германии и США, возглавлявший министерство культуры Гаити, а с 2010 года ставший председателем совета директоров французской киношколы La Femis. Компанию им составят четыре актера - Хиам Аббасс из Палестины, Эмманюэль Дево из Франции, Дайан Крюгер из Германии и Ивэн МакГрегор из Великобритании. Напомним, что несколько дней назад была объявлена программа 65-го Каннского международного кинофестиваля. В основной конкурс, в частности, вошел фильм Сергея Лозницы В тумане. Откроет фестиваль фильм Уэса Андерсона "Королевство полной луны" (Moonrise Kingdom), а закроет "Тереза Д." (Thérèse D) с Одри Тоту и Жилем Лелушем, последняя картина умершего в начале апреля французского режиссера Клода Миллера. Символом предстоящего кинофестиваля станет Мэрилин Монро - таким образом организаторы отдали дань памяти актрисе в год пятидесятилетия ее смерти. В 2011 году "Золотую ветвь" Каннского кинофестиваля получил американский киноклассик Терренс Малик за фильм "Древо жизни". Кроме того, наградой была отмечена украинский режиссер Марина Врода - за короткометражку "Кросс".