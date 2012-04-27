Джеймс Кэмерон собирается в космос

Режиссер Джеймс Кэмерон, в ходе работы над сиквелом "Аватара" совершивший погружение в Марианскую впадину, самую глубокую точку мирового океана, собирается двинуться в противоположном направлении и совершить полет в космос, сообщает в пятницу The Hollywood Reporter. "Лето 2000 года я провел в Москве - занимался биомедицинской подготовкой к полетам в космос, тренировался на центрифуге. Я собирался на станцию "Мир", пока она еще была в строю. Это долгая история - в итоге, увы, ничего не получилось, в частности из-за катастрофы "Колумбии", - рассказал режиссер. Шаттл "Колумбия" загорелся 1 февраля 2003 года при входе в плотные слои атмосферы. Вся команда погибла. На прямой вопрос корреспондента, собирается ли Кэмерон все-таки попасть в космос, создатель "Аватара" ответил: "о да - ведь за этим будущее". Ранее стало известно, что он вместе с одним из создателей Google Ларри Пейджем примет участие в работе компании Planetary Resources, которая намерена добывать полезные ископаемые на астероидах. Кэмерон напомнил, что в Марианскую впадину он погрузился в глубоководном аппарате, разработанном его собственной командой. Этот аппарат опустился почти на 11 тысяч метров - глубже, чем любые другие подводные средства передвижения, созданные американским, российским или каким-либо еще правительством. "Урок заключается в том, что небольшая группка преданных своему делу инженеров, работающая на частные деньги, может сделать то, на что не способно ни одно правительство", - подчеркнул Кэмерон. "За первые пять минут погружения я открыл два новых вида - и это только за пять минут!", - рассказал режиссер. С космическими аппаратами, напомнил он, происходит то же, что и с глубоководными: создатель "Амазона" Джефф Безос на собственном ранчо строит суборбитальный корабль New Sheperd. Кэмерон известен своей страстью к передовым технологиям. Именно он считается главным в мире специалистом по 3D-съемкам, а многие требуемые для этого технические средства были разработаны им для первой части "Аватара". Действие второй и третьей части будет происходить отчасти под водой, для чего пришлось придумывать новые аппараты.