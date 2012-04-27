Кузьмин с семьей заработал 7,5 миллиона и купил Мерседес

Первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин заработал в 2011 году 1 522 057 гривен. Соответствующая информация содержится в декларации, которую предоставили "Украинской правде" в ответ на запрос. Согласно документу, из всего дохода зарплата составляет 374 733 грн, "другие виды доходов" - 266 324 гривны. Львиная доля доходов Кузьмина приходится на доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 881 тысяча гривен. Доход членов его семьи составляет 6 074 000, из них от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 5 579 000 гривен, от предпринимательской деятельности - 495 тысяч гривен. Кузьмин и его семья владеют по половине жилого дома площадью 534 квадратных метра. Также Кузьмину принадлежит дачный дом площадью 122,7 квадратных метра. Семья первого заместителя Генпрокурора владеет двумя квартирами, площадью 166,7 квадратных метра и 284 квадратных метра, а также паркоместом площадью 24 квадратных метра. Кузьмину принадлежит машина Mercedes S-550 2010 года выпуска объемом двигателя 5,5 см3. Семья Кузьмина владеет Land Rover Range Rover 2011 выпуска. На счетах у Кузьмина 804 597, из них в 2011 году вклад составил 266 324 гривны. Как известно, согласно декларации за 2010 год у Кузьмина не было ни одного автомобиля.