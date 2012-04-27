Принц Уильям прикгласил Кейт Миддлтон в кино

Давненько потенциальные король и королева Британии не появлялись на публике. После возвращения с Фолклендских островов принц Уильям предпочел отдохнуть с супругой на горнолыжном курорте. Но теперь пара возвращается к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Накануне Уильям и Кэтрин посетили лондонскую премьеру фильма «Африканские кошки». Герцог и герцогиня Кембриджские, как всегда, выглядели прекрасно. Уильям предстал в классическом черном костюме с бордовым галстуком. А Ее Светлость выбрала жемчужно-серое платье от Matthew Williamson, отделанное бирюзой. Чета стала почетными гостями на премьере документального фильма студии Disney, показывающего жизнь обитателей африканской саванны: семьях гепарда, льва и леопарда. Все собранные с показа средства будут направлены в благотворительный фонд Tusk Trust. Как кураторы многочисленных благотворительных организаций, Уилл и Кейт просто не имели права пропустить подобное мероприятие. Кстати, специально для такого случая герцог подготовил проникновенную речь. А тем временем сплетники гадают, как же отметит знаменитая пара первую годовщину со дня своей свадьбы. Напомним, бракосочетание престолонаследника состоялось 29 апреля 2011 года. По заверениям представителей дворца, никаких пышных торжеств по этому случаю не планируется. А источники из окружения Уилла и Кейт говорят, что супруги намерены отметить годовщину в спокойной семейной обстановке. «Уильям приготовит что-нибудь вкусное. Они все время шутят, что именно благодаря кулинарному таланту он и добился расположения Кейт. Скорее всего, супруги проведут вечер за просмотром DVD и размышлениями. Это может показаться старомодным и не слишком впечатляющим, но они по-настоящему счастливы».