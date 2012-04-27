Сторонник Саркози назвал спутницу Олланда ротвейлером

Баллотирующийся на второй срок Президент Франции Николя Саркози осудил высказывание депутата своей (правящей) партии, который назвал "ротвейлером" спутницу кандидата от оппозиционеров-социалистов Франсуа Олланда Валери Триервейлер, и извинился перед ней. В четверг, 26 апреля, на митинге в поддержку Саркози в департаменте Приморские Альпы депутат Лионель Люка заявил: "Олланд нашел себе Валери Ротвейлер, как нехорошо по отношению к собаке!". На просьбу журналистов прокомментировать свои слова депутат назвал их "очень смешными", добавив, что "собака ротвейлер ничего ни у кого не просит", в отличие от спутницы кандидата-социалиста. "Я это заявление осуждаю и не имею с ним ничего общего... Могу также сказать Валери Триервейлер, что я сожалею, если она пострадала от этих слов, и что она может списать их на счет кампании, что эти слова испарятся и от них не останется следа", - заявил Саркози в эфире телеканала France 2, отметив, что сам бы такого никогда не сделал. По словам Саркози, ему бы не понравилось, если бы его супругу Карлу Бруни назвали ротвейлером. В то же время он припомнил социалистам, что лидер Соцпартии Мартин Обри как-то сравнила его с Бернардом Мэйдоффом, которого за создание финансовой пирамиды приговорили к 150 годам заключения, а сам Олланд как-то в ходе предвыборного выступления назвал его "грязным типом". Напомним, выборы во Франции проходили 22 апреля. Согласно итогам первого тура, Саркози отстал от соперника на 500 тыс. голосов.