Ксения Собчак показала нового мужчину – он ее «будЕт»

Что бы там ни говорили, но скандальной телеведущей Ксении Собчак нравится, когда о ней говорят. И сама она порой делает все, что бы голоса говорящих о ней не умолкали. Например, выкладывает фотографии из личного архива. На последней из них Ксения лежит в постели, а рядом с ней мужчина, в котором российские СМИ пока еще никого не признали. «Мужчина, который меня будЕт» - подписала Собчак свое фото. Таким образом телеведущая решила одним выстрелом убить двух зайцев. И поклонников своих расшевелить, мыслями о темноволосом незнакомце в ее постели, и Канделаки лишний раз задеть. Напомним, на днях Тина представила свой рейтинг самых безграмотных российских звезд. На верхней строчке оказалась Собчак.