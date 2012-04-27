Футболисту Байера на дискотеке сломали нос

Поход на дискотеку в Кельне завершился для защитника сборной Чехии и немецкого футбольного клуба "Байер" Михала Кадлеца переломом носа. В субботу вечером на одной из дискотек Кельна неизвестные напали на 27-летнего футболиста. Информацию о происшествии подтвердил директор "Байера" по связям с общественностью Майнольф Шпринк. Сообщается, что потерпевший утром в пятницу планирует прийти в полицию, чтобы написать заявление на хулиганов. Клуб окажет футболисту полную правовую поддержку и наймет адвоката. Представители "Байера" заявили, что они намерены завести уголовное и гражданское дело. Подозреваемые числятся в архивах местной полиции как "спортивные хулиганы". Менеджер футбольного клуба "Кельн" Клаус Хорстманн строго осудил этот поступок фанатов и уже извинился перед пострадавшим и его клубом. В понедельник в кельнской больнице Кадлецу была сделана операция на сломанном носу. Футболист, скорее всего, сыграет в специальной маске в 33-м туре чемпионата Германии с "Ганновером".