Марк Энтони и Дженнифер Лопес делят детей

Развод между артистами Дженнифер Лопес и Марком Энтони в разгаре. Супруги пытаются распределить опеку над детьми так, что бы никто не остался в обиде. По словам представителя Марка Энтони, певец озабочен тем, как двум занятым карьерой родителям поделить детей. В свою очередь, адвокат Лопес утверждает, что Энтони интересовался не только опекой над двойняшками Максом и Эммой, но и деньгами Джей Ло. Адвокат певицы сообщил, что Марк выяснял, не утаила ли его будущая экс-супруга какую-то часть денег на оффшорных счетах, о которых ему ранее не было известно. Представитель Энтони уже опроверг эту информацию, подчеркнув, что на деньги Лопес он не претендует. Напомним, 26 мая Дженнифер Лопес и Марк Энтони вместе выйдут на сцену талант-шоу «Q’Viva! The Chosen».