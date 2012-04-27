Принц Уильям и герцогиня Кэтрин побывали на экскурсии

Вчера прошла экскурсия монаршей четы Уильяма и Кэтрин по Имперскому военному музею. Туда пара направилась сразу же после благотворительного визита в Голдсмит Холл, однако Кэтрин успела переодеться: твидовый костюм был заменен элегантным серым платьем Amanda Wakeley, в тон ему были подобраны туфли и аксессуары. Изменилась даже прическа герцогини! Единственное, что осталось тем же, - улыбка и благожелательность, с которой Кэтрин общалась с сотрудниками музея. Выставка, посвященная Первой мировой войне, явно заинтересовала ее, и она с любопытством оглядывала представленные экспонаты. А вот остальным гостям торжественной презентации было не до этого - все взгляды были устремлены только на Кэтрин! ФОТО