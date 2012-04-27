Криштиану Роналду и Ирина Шейк устроили романтический ужин в Мадриде

За передвижениями Ирины Шейк по свету трудно уследить! На днях модель побывала в Москве и Лондоне в рамках промо-тура рекламного каталога Intimissimi The Perfect Bra ("Идеальный бюстгальтер"). Теперь Ирина уже в Мадриде, где она наконец встретилась со своим самым любимым футболистом - Криштиано Роналду. Каталог Шейк представила жителям этого города еще на прошлой неделе, так что теперь могла себе позволить наслаждаться с Криштиану свободными минутами. Они решили отправиться вдвоем на ужин в один из ресторанов. Роналду, как настоящий спортсмен, надел джинсы, кожаную куртку, яркую полосатую футболку, кеды и кепку. А Ирина выглядела как его прекрасная дама сердца в коктейльном шелковом мини-платье золотистого цвета и аксессуарах в цвет. Заботливо приобняв Ирину, Криштиану проводил ее к машине, после чего они пропали из поля зрения папарацци.